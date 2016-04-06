Референдум в Нидерландах: Голландцы озвучили основные причины голосования против Ассоциации с Украиной
Компания Ipsos провела опрос среди голландцев, с помощью которого выяснила основные причины, по которым они будут голосовать "за" или "против" Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Согласно результатам опроса, 59% из тех голландцев, которые выступают против Соглашения об ассоциации, мотивирует свой выбор высоким уровнем коррупции в Украине, сообщает Европейская правда.
На втором месте (34%) среди аргументов голосовать "против" на референдуме является то, что Соглашение может стать шагом к членству Украины в ЕС.
Еще 31% опрошенных среди тех, кто не поддержит Соглашение, заявили, что украинцы не разделяют европейские ценности, 30% считает, что Соглашение не выгодно экономике Нидерландов.
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В то же время те голландцы, которые поддерживают Соглашение об ассоциации, руководствуются прежде всего тем, что документ облегчит торговлю между Украиной и Нидерландами (так считает 49%).
Еще 41% респондентов отметили, что главной причиной голосовать "за" есть выгода для экономики Нидерландов. Зато 33% убеждены, что Соглашение сделает Украину сильнее в противостоянии с Россией.
Как известно, в Нидерландах 6 апреля проходит консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.