Суд ЕC в конце апреля рассмотрит дела Януковича и его сына, Клюева и Курченко относительно санкций

Суд Европейского Союза 29 апреля рассмотрит дела экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра относительно санкций, примененных ЕС против них.

Как сообщили УНИАН в суде, 27 апреля судьи рассмотрят дела бывшего главы администрации президента Андрея Клюева и приближенного к Януковичу бизнесмена Сергея Курченко.

В учреждении обратили внимание на то, что Суд может принять решение слушать дела в закрытом режиме.

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Как сообщалось, 28 января 2016 года суд ЕС отменил санкции, которые были наложены на нескольких экс-чиновников времен Януковича 6 марта 2014 года и действовали до марта 2015 года.

В то же время санкции в отношении 17 бывших высокопоставленных чиновников, действие которых было продлено до марта 2016 года, остаются в силе.

Так, по данным ГПУ, санкции действуют против Виктора Януковича, Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Елены Лукаш, Андрея Клюева, Виктора Ратушняка, Александра Януковича, Артема Пшонки, Сергея Клюева, Николая Азарова, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника, Раисы Богатыревой, Сергея Арбузова, Юрия Иванющенко, Александра Клименко и Эдуарда Ставицкого.