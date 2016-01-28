Санкции ЕС против соратников Януковича не снимали - ГПУ

Санкции Евросоюза против экс-премьера Николая Азарова, Сергея Арбузова и других чиновников режима Виктора Януковича продолжают действовать. Об этом сообщил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, комментируя соответствующую информацию СМИ.

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Представитель ГПУ пояснил, что решение суда Люксембурга отменило только санкции, наложенные на ряд украинских чиновников 6 марта 2014 года продолжительностью на год.

Однако весной 2015 года были наложены новые санкции продолжительностью до марта 2016 года, которые никто не отменял и которые до сих пор действуют.

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Он уточнил, что пока санкции продолжают действовать против Виктора и Александра Януковича, Николая Азарова, Виталия Захарченко, Виктора и Артема Пшонки, Елены Лукаш, Андрея и Сергея Клюева, Виктора Ратушняка, Раисы Богатыревой, Дмитрия Табачника, Юрия Иванющенко, Александра Клименко, Эдуарда Ставицкого, Сергея Курченко, Сергея Арбузова.

Горбатюк добавил, что в марте 2015 года не были продлены санкции против Алексея Азарова и Игоря Калинина, а в июне 2015 года не были продлены санкции против Виктора Януковича младшего в связи с информацией о его гибели.

Как сообщал УНИАН, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Януковича Андрей Портнов осенью 2015 года выиграл в Суде ЕС дело относительно примененных против него санкций. Он предположил, что решение в его пользу может быть использовано другими лицами из "черного списка", но поможет это не всем.