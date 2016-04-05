Новый прокурор Одесской области Стоянов подпадает под люстрацию - Минюст

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

В сообщении говорится, что Закон Украины "Об очищении власти" определяет критерии очищения власти, в соответствии с которыми лица не могут в течение 10 лет со дня вступления в силу Закона занимать должности, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрация). Поясняется, что в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 3 данного Закона запрет применяется к тем, кто занимал должность руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа прокуратуры Украины в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014-го не менее одного года.

"Министерством юстиции Украины выявлено, что Стоянов Николай Степанович соответствует критерию осуществления очищения власти", - сказано в пояснениях министерства. В частности, Стоянов работал заместителем прокурора Николаевской области с 25 февраля 2010-го по 15 июня 2011-го 476 дней, и заместителем прокурора Киевской области 609 дней - с 15 июля 2011-го по 12 февраля 2013 года.

В Минюсте пояснили, Стоянов был восстановлен в должности в связи с тем, что постановлением Одесского окружного административного суда от 5 декабря 2014-го, которое Одесский апелляционный административный суд 3 февраля 2015 года оставил без изменений, был удовлетворен иск Стоянова к Генпрокуратуре Украины.

В частности, суд отменил приказ от 2 июля 2014 года об увольнении Стоянова с должности прокурора Одесской области в порядке перевода с его согласия на другую работу. Также, согласно решению суда, Стоянов восстановлен в должности с 7 июля 2014 года.

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В то же время, в соответствии с требованиями Закона "Об очищении власти", Стоянов подпадает под "вышеуказанные критерии", а значит, не имеет права занимать должность прокурора области. В Минюсте добавили, что полномочия по освобождению (в том числе на основании Закона Украины "Об очистке власти") с должностей прокуроров областей относится в компетенции генерального прокурора Украины, который информирует Министерство юстиции об их увольнении и предоставляет соответствующие сведения о применении к ним вышеназванного Закона.

"Отмечаем, что ввиду того, что Закон, который является специальным, принят для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине, следует учитывать, что его действие распространяется без ограничений на всех лиц, занимающих должности, по которым осуществляются мероприятия по очищению власти (люстрация)", - подчеркнули в Минюсте.

В ведомстве акцентируют на необходимости применения к Стоянову, который восстановлен в должности прокурора Одесской области, положений Закона Украины "Об очищении власти".

Как сообщал УНИАН, с вечера 30 апреля в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходит акция протеста против назначения Николая Стоянова прокурором Одесской области.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

До сих пор прокурором области был Давид Сакварелидзе, которого Виктор Шокин уволил 29 марта, в день голосования в ВР за его отставку с должности генпрокурора.

Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.