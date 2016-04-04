Протесты в Одессе против назначения Стоянова: активисты до сих пор блокируют админздание прокуратуры (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, возле прокуратуры, на пересечении улиц Дерибасовской и Пушкинской, находится около 100 человек. Они заблокировали входы в здание шинами, большим мусорным баком и цепями.

Возле центрального входа установлена импровизированная сцена, с которой выступают известные в городе общественники. При этом используется громкоговоритель. Например, Алина Подолянка зачитывала информацию из Интернета о том, что прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко заявил о том, что "не видит причин для увольнения Стоянова". Это вызвало негодование участников акции протеста.

Известный в Одессе общественник Сергей Сарафанюк заявил, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин нарушил законодательство Украины, не уволив 29 марта восстановленного в должности судом Стоянова, так как последний "попадет под люстрацию".

Сарафанюк зачитал свое официальное обращение в прокуратуру, в котором требует привлечь Шокина к уголовной ответственности. Активист подчеркнул, что в ближайшее время направит данный документ в правоохранительные органы.

Протестующие также периодически поют Гимн Украины и скандируют: "Слава – нации, смерть – врагам!", нелестные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина и пр. Некоторые бьют по металлической бочке.

Окна на первых этажах здания прокуратуры активисты крест-накрест заклеили малярным скотчем, в большом мусорном баке – флаг "новороссии", возле парадного входа – табличка "туалет".

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Как сообщал УНИАН, с вечера 30 апреля в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходит акция протеста против назначения Стоянова прокурором Одесской области. С утра 4 апреля входы в здание заблокированы активистами.

30 марта заместитель генерального прокурора Роман Говда представил Николая Стоянова руководящему составу прокуратуры Одесской области в качестве руководителя этого надзорного ведомства. В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что Стоянов восстановлен в должности прокурора Одесской области, во исполнение решения Одесского окружного административного суда, приказом генпрокурора от 29 марта.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

До сих пор прокурором области был Давид Сакварелидзе, которого Шокин уволил 29 марта, в день голосования в ВР за его отставку с должности генпрокурора.

Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.