Севрук не видит оснований для возвращения Сакварелидзе в ГПУ
Для того, чтобы вернуть Давида Сакварелидзе на должность в Генпрокуратуру, нужны законные основания, которых пока нет.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил и.о. Генпрокурора Юрий Севрук, передает Украинская правда.
"Приказ Генпрокурора вступил в силу, и чтобы его отменить, нужны законные основания. Сейчас принять назад Сакварелидзе невозможно, поскольку он не соответствует требованиям, предусмотренным законом о прокуратуре", - отметил он.
Комментируя вопрос о том, хочет ли сам Сакварелидзе вернуться в ГПУ, Севрук отметил, что не общался с ним почти месяц.
"Судя по его интервью, он не имеет особого желания возвращаться в ГПУ", - добавил он.
Читайте такжеПорошенко будет разговаривать с новым генпрокурором о восстановлении Сакварелидзе на посту - Ложкин
Как сообщал УНИАН, Сакварелидзе считает, что его назначение было согласовано с президентом. В частности Сакварелидзе отметил, что экс-генпрокурор Виктор Шокин все свои действия согласовывал с президентом Петром Порошенко.