Севрук не видит оснований для возвращения Сакварелидзе в ГПУ

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил и.о. Генпрокурора Юрий Севрук, передает Украинская правда.

"Приказ Генпрокурора вступил в силу, и чтобы его отменить, нужны законные основания. Сейчас принять назад Сакварелидзе невозможно, поскольку он не соответствует требованиям, предусмотренным законом о прокуратуре", - отметил он.

Комментируя вопрос о том, хочет ли сам Сакварелидзе вернуться в ГПУ, Севрук отметил, что не общался с ним почти месяц.

"Судя по его интервью, он не имеет особого желания возвращаться в ГПУ", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Сакварелидзе считает, что его назначение было согласовано с президентом. В частности Сакварелидзе отметил, что экс-генпрокурор Виктор Шокин все свои действия согласовывал с президентом Петром Порошенко.