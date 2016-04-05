В БПП назвали два варианта, оставшихся после выхода "Батькивщины" из коалиционных переговоров
Депутат Верховной Рады из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко озвучил два оставшихся варианта относительно коалиции после выхода из переговорного процесса "Батькивщины".
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
Депутат прокомментировал заявление лидера партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко о выходе из "бесперспективных" переговоров о создании коалиции и переходе в оппозицию.
"Я с первого момента считал, что это нерабочий механизм, потому что вряд ли все требования Тимошенко реалистичны. Поэтому рано или поздно она должна была сделать это заявление... У нас есть 2 варианта по коалиции, первый - НФ плюс БПП, второй - какая-то подобная коалиция, которая не работает, и мы идем на выборы", - заявил Денисенко.
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Как сообщалось, 24 марта фракция БПП выдвинула председателя ВР Владимира Гройсмана на пост премьер-министра. По предложению БПП, в случае поддержки Гройсмана за "Народным фронтом" остается должность спикера парламента (на эту должность НФ предлагает Андрея Парубия).
В свою очередь Радикальная партия и "Самопомич" заявили о намерении оставаться в оппозиции и участия в коалиционных переговорах не принимают.
Таким образом, наиболее вероятным является создание коалиции двумя крупнейшими фракциями парламента - БПП и НФ, куда также войдет ряд внефракционных депутатов.
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