В БПП назвали два варианта, оставшихся после выхода "Батькивщины" из коалиционных переговоров

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат прокомментировал заявление лидера партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко о выходе из "бесперспективных" переговоров о создании коалиции и переходе в оппозицию.

"Я с первого момента считал, что это нерабочий механизм, потому что вряд ли все требования Тимошенко реалистичны. Поэтому рано или поздно она должна была сделать это заявление... У нас есть 2 варианта по коалиции, первый - НФ плюс БПП, второй - какая-то подобная коалиция, которая не работает, и мы идем на выборы", - заявил Денисенко.

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Как сообщалось, 24 марта фракция БПП выдвинула председателя ВР Владимира Гройсмана на пост премьер-министра. По предложению БПП, в случае поддержки Гройсмана за "Народным фронтом" остается должность спикера парламента (на эту должность НФ предлагает Андрея Парубия).

В свою очередь Радикальная партия и "Самопомич" заявили о намерении оставаться в оппозиции и участия в коалиционных переговорах не принимают.

Таким образом, наиболее вероятным является создание коалиции двумя крупнейшими фракциями парламента - БПП и НФ, куда также войдет ряд внефракционных депутатов.

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