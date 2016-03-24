"Народный фронт" готов выдвинуть Парубия на должность председателя ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам народный депутат из фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

При этом она отметила, что считает Парубия опытным парламентарием.

"Это совершенно не секрет ни для кого. У нас есть опытный человек, который вполне способен занять эту должность", - сказала она.

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На уточнение, идет ли речь о первом вице-спикере парламента Парубие, она сказала: "Ну, конечно".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Сюмар заявила, что "Блок Петра Порошенко" предложил кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьера и пообещал в обмен на ее одобрение поддержать кандидата от "Народного фронта" на должность председателя ВР.