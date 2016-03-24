Гройсман: никогда не соглашусь быть премьером в правительстве лузеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по поводу выдвижения его кандидатуры на должность премьер-министра Украины.

По словам Гройсмана, он никогда не согласится "быть премьер-министром правительства лузеров".

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"Уже есть программа действий возможного будущего правительства, которая состоит из двух частей", - сказал Гройсман.

Действующий председатель ВР пояснил, что первая часть антикризисная – "очень конкретные шаги, которые надо сделать в первую очередь и быстро", и вторая часть - это "формирование среднесрочной перспективы".

Как подчеркнул Гройсман, "непрогнозируемость порождает недоверие, а если есть недоверие, то мы не можем получать никаких инвестиций в ту или иную сферу, поэтому с этим нужно покончить и должен быть абсолютно понятный подход - антикризисные мероприятия, которые дают быстрый эффект и среднесрочное планирование, которое позволит понимать, по крайней мере органам власти, парламенту, куда мы идем и где цель, и самое главное - рассказывать это украинскому обществу".

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По его словам, также необходимо изменить систему взаимодействия между парламентом и правительством. Он добавил, что необходимо выйти на новый уровень, совершенно качественный уровень взаимодействия между комитетами украинского парламента и министерствами и министрами, обсуждения вопросов, необходимых для решения, а не «вбрасывание законопроектов с этой или другой стороны сегодня на вчера».

Как сообщал УНИАН, "БПП" предложил Гройсмана на должность премьер-министра.