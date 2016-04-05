"Видродження" считает несправедливым вето президента на закон о госфинансировании льготного проезда

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

Он подчеркнул, что вето главы государства в отношении этого закона является нелогичным, поскольку в государственном бюджете достаточно средств, чтобы обеспечить финансирование льгот по оплате проезда.

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«Более того, напомню, что не так давно председатель ГФС заявил о перевыполнении плана налоговых поступлений в марте почти на 10 миллиардов гривень. В то же время на финансирование льгот по оплате проезда необходимо 1,9 млрд гривень в год. Мы считаем, что это дает достаточно оснований для Верховной Рады, чтобы преодолеть вето главы государства», - считает Виктор Бондарь.

Нардеп напомнил, что необходимость финансирования льгот по оплате общественного транспорта является обременительной для местных бюджетов, из-за чего во многих городах Украины льготники вообще не могут воспользоваться своим законным правом на бесплатный проезд.

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«Поэтому применять вето в отношении закона, что помогает местным бюджетам наконец профинансировать льготы по оплате проезда, является социально несправедливым. Сегодня такими льготами пользуются наиболее незащищенные категории граждан – пенсионеры, инвалиды, дети. Кроме того, льготами по оплате проезда пользуются участники АТО. Отнимать у них такое право безответственно», - отметил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

Он добавил, что депутатская группа «Партия «Видродження» не согласна с аргументацией, содержащейся в предложениях главы государства относительно необходимости применения права вето в отношении закона № 4024.

«Мы считаем, что 1,9 млрд гривень, которые президент предлагает перенаправить с финансирования субсидий на оплату ЖКХ на финансирование льгот по оплате проезда в общественном транспорте, не создаст предпосылки для «роста задолженности за полученные коммунальные услуги и соответственно к увеличению социального напряжения среди населения». Социальное напряжение уже огромное - из-за отсутствия финансирования льгот по оплате транспорта. Особенно эта проблема актуальна в небольших городах. На субсидии в этом году предусмотрена рекордная сумма - 35 миллиардов гривень. А поскольку Минсоцполитики и Минфин сейчас проверяют получателей льгот, в том числе по оплате ЖКХ, мы считаем, что в этом вопросе есть «запас прочности», и в целом расходы на субсидии могут оказаться меньше запланированных. Конечно, если правительство откажется от своих дальнейших планов на повышение коммунальных тарифов», - подчеркнул Виктор Бондарь.