"10 минут с премьером": Яценюк заявил, что не допустит возвращения энергетических олигархов
«Одной из основ независимости является энергетическая независимость, которую мы достигли», - сказал Яценюк.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что не допустит возвращения энергетических олигархов в украинскую экономику.
Об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
«Одной из основ независимости является энергетическая независимость, которую мы достигли. Поэтому никаких теневых сделок и возврата энергетических олигархов в украинскую экономику я не допущу», - сказал Яценюк.
По его словам, санкции против Российской Федерации должны быть продолжены до того момента, пока Украина полностью не восстановит свой территориальный суверенитет.
«Жесткая политика по отношению к государству-агрессору Российской Федерации. Никаких сделок и компромиссов за счет Украины. Восстановление территориальной целостности Украинского государства. Возврат Донецка, Луганска и Крыма», - подчеркнул глава правительства.
Звернення Прем'єр-міністра України
Звернення Прем'єр-міністра УкраїниОпубліковано Народний фронт 3 квітня 2016 р.