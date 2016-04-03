"10 минут с премьером": Яценюк заявил, что не допустит возвращения энергетических олигархов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что не допустит возвращения энергетических олигархов в украинскую экономику.

Об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Одной из основ независимости является энергетическая независимость, которую мы достигли. Поэтому никаких теневых сделок и возврата энергетических олигархов в украинскую экономику я не допущу», - сказал Яценюк.

По его словам, санкции против Российской Федерации должны быть продолжены до того момента, пока Украина полностью не восстановит свой территориальный суверенитет.

«Жесткая политика по отношению к государству-агрессору Российской Федерации. Никаких сделок и компромиссов за счет Украины. Восстановление территориальной целостности Украинского государства. Возврат Донецка, Луганска и Крыма», - подчеркнул глава правительства.