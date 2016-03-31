Рада дала согласие на задержание и арест одесского судьи-стрелка

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления №4340 и №4341 парламент поддержал на сегодняшнем заседании.

В частности, за постановление "О предоставлении согласия на задержание судьи Малиновского районного суда города Одессы Алексея Бурана" (№ 4340) проголосовали 255 народных депутатов из 321, зарегистрированных в сессионном зале, а за постановление о предоставлении согласия на арест (взятие под стражу) - 247 народных депутатов из 321.

Как отмечалось на заседании Верховной Рады, 30 марта поступило представление Генеральной прокуратуры Украины, поддержанное и внесенное главой Верховного суда Украины, о даче согласия на задержание и арест судьи Бурана.

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Согласно материалам представления, Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 26 февраля 2016 года по подозрению судьи Бурана в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

В представлении указывается, что заместителем генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры 30 марта составлено письменное уведомление о подозрении судьи Малиновского районного суда Одессы Бурана в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, которое вручено последнему в предусмотренный УПК способ для вручения сообщений.

Как усматривается из материалов представления ГПУ, находясь на должности судьи, Буран может незаконными средствами негативно влиять на других подозреваемых и свидетелей, противоправно препятствовать уголовному производству, будет иметь возможность скрыться от следствия и суда.

Также отмечается, что "поведение судьи Бурана во время задержания его работниками правоохранительных органов свидетельствует о том, что указанное лицо представляет общественную опасность для окружающих, с целью уклонения от уголовной ответственности способно на любые меры, в том числе применять огнестрельное оружие".

"С учетом указанных обстоятельств, более мягкие меры пресечения, предусмотренные статьей 176 УПК Украины, по мнению органов досудебного расследования, не обеспечат выполнение Бураном процессуальных обязанностей и не смогут предотвратить имеющиеся риски в уголовном производстве", - подчеркивается в представлении.

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Отметим, сам судья во время сегодняшнего выступления в Раде заявил, что в его пистолете не было пуль.

"Я находился в подвале дома. В это время я услышал крик детей, разбитое стекло и сосед звонит и говорит, что на меня идет вооруженное нападение. Когда я поднялся наверх, я увидел людей, бегающих по забору, в масках. Я не мог определить, что это за люди. Мне никто ничего не предъявлял, только начали выламывать дверь. Я это воспринял как защиту своей семьи. В моем пистолете не было пуль. То, что стреляли – это не подтверждается. Был один патрон, который я случайно выстрелил в кабинете. Но дальше патронов не было. Я ни в кого не стрелял", - рассказал Буран.

Также судья заявил о давлении на него и потребовал, чтобы все улики против него собирались законным путем.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение нужного решения по делу о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение.

Позже стало известно, что перед задержанием одесский судья-стрелок пытался порезать себе вены.