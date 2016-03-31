Комитет министров Совета Европы признал незаконным суд над Савченко - МИД

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Решение Совета Европы было принято на заседании комитета 30 марта.

"Рассматриваем это как важный жест солидарности Совета Европы и его государств-членов с украинским народом и мощный сигнал в поддержку украинских политзаключенных в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "незаконное содержание Савченко и приговор, вынесенный по ее делу 22 марта, вызвали обоснованное беспокойство Комитета министров, поскольку они противоречат фундаментальным принципам Совета Европы верховенства права, защиты прав человека и демократии".

"Судебный процесс над ней проходил в некомпетентном суде с серьезными нарушениями и при полном игнорировании привилегий и иммунитетов Савченко как депутата Верховной Рады Украины и члена ПАСЕ", – сказано в заявлении.

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"Судебный фарс был организован российскими властями в пропагандистских целях", заявили в МИД.

Комитет министров Совета Европы выразил обеспокоенность состоянием здоровья Надежды Савченко, которое существенно ухудшилось в результате длительной протестной голодовки, и призвал российские власти предоставить доступ к Савченко команде врачей, которым она доверяет, а также ее родным и близким.

Комитет министров Совета Европы призвал Россию "немедленно и без всяких условий" освободить украинку Надежду Савченко по гуманитарным соображениям.

Как сообщал УНИАН, суд в российском Донецке 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

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Савченко и ее защита отвергали обвинения и утверждали, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля с требованием вернуть ее в Украину.