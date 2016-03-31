США не являются посредником в освобождении Савченко - дипломат
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон повторил позицию своей страны, что Соединенные Штаты Америки не является посредником в вопросе об освобождении незаконно осужденной в РФ гражданки Украины Надежды Савченко.
Выступая в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы», он заявил, что Вашингтон является лишь заинтересованной в этом стороной, передает Радио Свобода.
Главный американский дипломат напомнил, что США считают: Савченко должна быть возвращена на родину.
Беспокойство американской стороны связано с людьми, которые задержаны с обеих сторон, и их надо вернуть домой, где бы они не были заложниками противоречий между различными сторонами, заявил Шеннон.
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Он повторил, что США поддерживают суверенитет и независимость Украины и способность Киева принимать самостоятельные решения.
Дипломат также напомнил, что снятие санкций США с России невозможно, пока Москва не выполнит Минских договоренностей. Он подтвердил, что в ходе нынешнего визита в Москву не обсуждал вопрос санкций.
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Кроме того, сказал Томас Шеннон, Вашингтон в отношениях с Москвой не связывает вопрос Украины и Сирии.