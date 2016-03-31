У Путина заявили, что не будут обсуждать с кем-либо размещение ядерного оружия в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается ядерного или не ядерного оружия в Крыму, то в данном случае, поскольку Крым является регионом РФ, Россия не с кем не намерена обсуждать действия на своей собственной территории, которые осуществляет в соответствии с нормами и принципами международного права", - сказал Песков, комментируя по просьбе УНИАН заявление президента Украины Петра Порошенко о размещении российского ядерного оружия в Крыму.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» в Вашингтоне сегодня, 31 марта, заявил, что Россия сильно милитаризовала Крым и намерена разместить там ядерное оружие.

«Россия сильно милитаризовала Крым. Она стремится размещать ядерное оружие и там», - сказал президент.