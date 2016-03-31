Россия сильно милитаризовала Крым, и хочет там разместить ядерное оружие - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» сегодня в Вашингтоне.

«В Крыму происходят системные и массовые нарушения прав человека. Международные организации зафиксировали эти факты в своих отчетах. Оккупационный режим нацелен на каждого, кто демонстрирует инакомыслие, особенно на украинцев и крымских татар, которые поддерживают территориальную целостность Украины», - отметил он.

Читайте также"Из цветущего курорта в военную базу": Порошенко рассказал, как РФ превратила Крым в ядерно опасный полуостров

По словам Порошенко, оккупационный режим России в Крыму открыл более 130 уголовных дел против крымских татар, в том числе дело о запрете их основной организации – Меджлиса.

«21 крымский татарин был похищен, трое найдены мертвым, 9 пропали без вести. Более 20 тысяч украинцев и крымских татар были вынуждены покинуть полуостров», - заявил президент.

Читайте такжеНАТО обеспокоено возможным размещением ядерного вооружения в Крыму - Столтенберг

«Россия сильно милитаризовала Крым. Она стремится размещать ядерное оружие и там», - заявил он.