Белоцерковец заявляет, что просил Фирсова отозвать заявление о выходе из фракции БПП

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя ситуацию вокруг досрочного прекращения полномочий Николая Томенко и Фирсова.

"Я присутствовал на том съезде (БПП, решившем лишить Томенко и Фирсова мандатов - УНИАН). Я это не отрицаю. Но надо, чтобы Егор давал оценку этой ситуации. Я ему звонил, просил и говорил, чтобы он реагировал на то, чтобы он забрал заявление о выходе из фракции. Я не понимаю, какой там был конфликт, если говорить о внутренней составляющей фракции. Это очень трудно комментировать... У меня есть своя позиция и я буду ее высказывать", – отметил он.

Также Белоцерковец, который до этого работал директором департамента по благоустройству Киевской городской государственной администрации, отметил, что и впредь будет "защищать интересы киевлян".

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"Последние полтора года я защищал интересы киевлян, будучи директором департамента благоустройства. Я буду продолжать свою работу в статусе советника на общественных началах", - сказал депутат.

Он также добавил: "Я уверен, что смогу отстаивать интересы киевлян и крымчан. Я сейчас единственный представитель Севастополя в ВР. Для севастопольцев это важно".

По словам Белоцерковца, то, что он сегодня увидел в Верховной Раде, ему "не очень понравилось".

"Здесь много анархических движений. Здесь необходимо что-то менять, чтобы парламент лучше работал", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 28 марта Центральная избирательная комиссия утвердила решение съезда БПП от 25 марта о лишении мандатов нардепов Фирсова и Томенко, зарегистрировав вместо них Александра Бригинца и Белоцерковца.