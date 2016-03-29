СМИ назвали самые громкие дела, которые провалил генпрокурор Шокин

Сегодня издание "Слово и дело" решило подвести итоги работы Виктора Шокина во главе Генпрокуратуры с точки зрения его нереализованных обещаний.

Преступления против активистов Евромайдана

Назначить Шокина генпрокурором Верховной Раде предложил президент Петр Порошенко. Выступая в парламенте перед началом голосования, Шокин заявил, что его приоритетом станет доведение до конца всех громких дел, в том числе и относительно событий на Майдане зимой 2014 года. Издание отмечает, что аналогичное обещание в первые дни своей работы в ГПУ дал и Виталий Ярема.

Несмотря на то, что ГПУ назвала имена заказчиков и организаторов расстрелов на Майдане, исполнители к ответственности привлечены не были. Более того, в ночь на 27 марта на свободу из Лукьяновского СИЗО был отпущен Ростислав Заворотный, которого подозревают в выдаче оружия, с которого "титушки" расстреливали участников Евромайдана.

Дело Гонгадзе

В феврале 2015 года генеральный прокурор пообещал, что ГПУ вскоре сможет предъявить обвинение заказчикам резонансного убийства журналиста Георгия Гонгадзе. "Я уверен, что будут установлены заказчики убийства", – отметил Шокин и добавил, что он лично будет заниматься расследование этого дела.

Формулировка "скоро", которым Шокин фактически установил неограниченные временные рамки, растянулась более чем на год, а после сегодняшнего решения Рады об увольнении главы ГПУ он, очевидно, не сможет выполнить соответствующее обещание.

Неприкосновенный Кернес

Еще одним субъектом и главным героем обещаний Виктора Шокина является действующий мэр Харькова Геннадий Кернес. В феврале прошлого года генеральный прокурор заверил, что уголовное производство по обвинению против Кернеса будет доведено до логического завершения "как бы там не было". Через месяц после соответствующего заявления Генеральная прокуратура действительно сообщила Кернесу о подозрении в похищении и истязании харьковских активистов Евромайдана.

Впрочем, мэр Харькова до сих пор остается безнаказанным: суд переносил заседание не меньше 10 раз. Причины разные – то защита не успела ознакомиться с материалами производства, то не появились адвокаты Кернеса или же куда-то исчезли представители обвинения. Следующее заседание суда по делу Геннадия Кернеса состоится 4 апреля 2016 года и, скорее всего, будет в очередной раз перенесено.

Сам мэр Харькова называет выдвинутые ГПУ против него подозрения "попыткой силовиков сымитировать работу". Отметим, что на суде Кернес и его охранники не признают вину и заявляют о фальсификации дела. Им грозит до 15 лет заключения.

Еще немного обещаний...

Шокин также обещал вернуть средства, украденные чиновниками режима Януковича. "Слово и Дело" отмечает, что в этом вопросе он был не слишком оригинальным - в начале апреля 2014 года то же самое обещал и Олег Махницкий.

Кроме того, генпрокурор попытался пропиариться на скандальном Печерском суде: Шокин обратился к ВР с просьбой дать согласие на задержание и арест трех одиозных судей - Оксаны Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка. Результат всем известен: после имитации правосудия судья Вовк вернулся на работу, а Царевич даже прошла первый этап переаттестации.

За более чем два года на должности главы ГПУ Виктор Шокин дал 16 обещаний, из которых выполнено лишь треть.