Суд по делу Кернеса перенесли почти на месяц

Как передает корреспондент УНИАН, судья Киевского районного суда Андрей Антонов удовлетворил ходатайство адвокатов Кернеса о сокращении продолжительности заседаний в связи с состоянием здоровья подсудимого.

Как сообщал УНИАН, 28 июля адвокаты мэра Харькова Геннадия Кернеса в Киевском суде Полтавы объявили ходатайство об ограничении времени заседания, поскольку «обстановка в зале угрожает его здоровью».

Читайте такжеКернес уверен, что снова выиграет на выборах мэра Харькова

Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), чч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (истязание), чч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.