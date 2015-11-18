Прокуратура завершила расследование против судей Кицюка и Царевич

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, следственным управлением прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовных процессах по подозрению судей Печерского районного суда Киева Царевич и Кицюка в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 375 УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что указанными судьями в январе 2014 года вынесены заведомо неправосудные постановления о привлечении к административной ответственности участников движения "Автомайдан".

Сейчас материалы уголовных производств открыты сторонам защиты для ознакомления, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Читайте такжеСудья Царевич отстранена от работы на два месяца

Подозреваемый Кицюк уже завершил ознакомление с материалами производства, сейчас их изучают его защитники. Ознакомление подозреваемой Царевич продолжается.

Напомним, 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судей Печерского райсуда Киева Кицюка и Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что выносили заведомо неправосудные постановления по делам об административных правонарушениях в отношении активистов "Автомайдана" и в других делах. По данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе 2014 года.

Читайте такжеСудью Вовка отстранили от должности еще на месяц

10 марта Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Царевич и Кицюка от должностей судей сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности.

20 марта Апелляционный суд Винницкой области не удовлетворил апелляцию Царевич об отмене меры пресечения в виде личного обязательства, что предусматривает ношение электронного браслета. 23 марта этот же суд не удовлетворил аналогичную апелляцию судьи Кицюка. В мае с обоих сняли электронные браслеты.