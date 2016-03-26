Единственный задержанный по делу незаконной передачи оружия "титушкам" для расстрелов "майдановцев" выйдет на свободу - ГПУ

Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Имеет место системное нежелание должным образом судами рассматривать эти дела относительно преступлений, совершенных на Майдане. Такие случаи происходят неоднократно», - сказал Горбатюк в эфире телеканала «112.Украина».

Он подтвердил, что сегодня в полночь выйдет на свободу подозреваемый в незаконном получении 408 автоматов Калашникова 20 февраля и 90 тыс. патронов Заворотный, что стало следствием нежелания судей должным образом рассматривать дело.

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"То есть это человек, который возможно, организовывал применения оружия к протестующим. К этому привело исключительно нежелание должным образом рассматривать дело, потому что дело в суд направили 3 месяца назад и с тех пор суды перекладывают ответственность друг на друга за принятие решения", - сказал прокурор.

В этой связи, он отметил, что Генеральная прокуратура Украины подготовит представление в Высшую квалификационную комиссию судей Украины о привлечении к ответственности судей, которые затягивали рассмотрение вышеупомянутого дела.

Как сообщал УНИАН, ранее группа "Евромайдан SOS" сообщила в Facebook о том, что Апелляционный суд Киева намеренно затягивал дело незаконной передачи оружия МВД милиционерам и "титушкам" для силового разгона Майдана и почти три месяца определял его подсудность. Затем, когда дело передали на рассмотрение в Святошинский суд, остался один день до окончания содержания под стражей Заворотного. Но судья Святошинского суда Жмуть отказалась рассматривать это дело в субботу, 26 марта - единственный день, когда суд мог продлить содержание под стражей Заворотного.

Организация отмечает, что эпизод о незаконной выдаче оружия сам по себе является ключевым для доказательства преследований участников Евромайдана режимом экс-президента Украины Виктора Януковича, "ведь ярко демонстрирует связи между милицией и криминальными группировками для подавления протеста".