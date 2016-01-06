Защита Пукача обжалует сохранение ему пожизненного срока

Как передает корреспондент УНИАН, защитники сообщили, что будут оспаривать принятое Апелляционным судом Киева решение.

Адвокат Максим Герасько отметил, что суд должен был заменить Пукачу пожизненный срок на определенный срок заключения ввиду истечения срока давности (15 лет со дня совершения преступления), но не сделал этого, что, по его словам, является прямым нарушением законодательства.

Напомним, ранее в среду Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Пукачу.

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При этом суд решил заменить обвинение Пукача по одной из статей - ч. 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, поскольку эта статья была изъята из редакции УКУ несколько лет тому назад. Эта статья была заменена ст. 358 (умышленное уничтожение документов), при этом суд освободил Пукача от уголовной ответственности в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу – журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

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В свою очередь защита Пукача потребовал от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование. 16 декабря прокурор попросил Апелляционный суд оставить приговор Пукачу без изменений.