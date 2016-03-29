Сакварелидзе допускает, что "бриллиантовые прокуроры" вернутся на должности

Об этом Сакварелидзе заявил сегодня в комментарии УНИАН.

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«Развалят, убьют это дело. Кому это из них нужно? В суде остался единственный боец - Янис Симонов, у кого не осталось вокруг никого (имеется в виду поддержки - УНИАН). Конечно, это дело будут «валить». Конечно, его будут уничтожать и вскоре, наверное, «бриллиантовые прокуроры» вернутся в прокуратуру и займут высокие посты», - сказал Сакварелидзе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Позже сегодня Верховная Рада 289 голосами дала согласие на освобождение Виктора Шокина от должности генерального прокурора.

Справка УНИАН. Бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков в Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Сторону обвинения в судебном рассмотрении дела против "бриллиантовых прокуроров" было поручено возглавить заместителю генпрокурора Сакварелидзе.

24 марта Сакварелидзе заявил, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые расследовали дело «бриллиантовых прокуроров». По его словам, в Генпрокуратуре «сейчас делается все, чтобы парализовать это дело».

Он также назвал Шокина адвокатом Корнийца и Шапакина.