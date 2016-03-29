Сакварелидзе назвал заявление депутатов предлогом для его увольнения

Давид Сакварелидзе заявляет, что предлогом для его увольнения с должности заместителя генерального прокурора Украины стало заявление народных депутатов, среди которых - Сергей Кивалов, Дмитрий Голубов, Александр Пресман, Евгений Дейдей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сакварелидзе сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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По словам Сакварелидзе предлогом для его увольнения с должности стало заявление народных депутатов Кивалова (внефракционный), Голубова («БПП»), Пресмана (группа «Видродження»), Дейдея («Народный фронт») и «компании».

«Хочу напомнить, что один из них является одним из самых известных международных хакеров, другой является ярым апологетом сепаратизма и «русского мира» не только в Одесской области, но и во всей Украине, третий – один из главных контрабандистов в Одессе, четвертый является ранее четыре раза судимым за разные тяжкие и менее тяжкие преступления», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре проинформировали, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

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Позже сегодня Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Сакварелидзе возглавлял сторону обвинения в судебном разбирательстве дела в отношении задержанных за взяточничество "бриллиантовых прокуроров".