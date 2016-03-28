Адвокат Новиков надеется, что в ближайшие две недели появятся хорошие новости по Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Новиков сказал сегодня журналистам в Киеве.

"Перспективы в отношении Надежды Савченко, я думаю, хорошие. Я думаю, в ближайшие две недели мы услышим по ней хорошие новости", - подчеркнул Новиков.

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В то же время он отметил, что в отношении других украинских граждан, заключенных в России, "перспектив меньше". При этом адвокат считает обнадеживающим для дальнейшего развития ситуации тот факт, что в России официально признали украинское гражданство политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Вместе с тем Новиков подчеркнул, что в России ни один судья или прокурор не возьмет на себя смелость, чтобы собственноручно принять решение о направлении осужденных украинцев отбывать наказание в Украине, если на это не будет соответствующей политической воли и указания.