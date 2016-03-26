МИД Украины выразило протест из-за давления на свидетелей по делу Карпюка и Клыха в Чечне

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с давлением представителей миграционной службы Российской Федерации в Чеченской Республике на свидетелей по делу незаконно удерживаемых российскими властями граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха", - подчеркнули в ведомстве.

Так, 24 марта сотрудники российской миграционной службы без обоснованных оснований прибыли в помещение, в котором временно размещены свидетели по делу Карпюка и Клыха, и составили протокол о якобы нарушении ими разрешенного законодательством срока пребывания на территории России.

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"Учитывая отсутствие в действиях граждан Украины признаков нарушения миграционного законодательства РФ, расцениваем подобные действия российской стороны как давление на свидетелей подсудимых со стороны судебной власти и местных чиновников с целью затруднения их участия в судебном процессе", - сказано в заявлении.

В МИД заявляют, что попытки российских властей любым способом помешать объективному рассмотрению дела в отношении незаконно удерживаемых Карпюка и Клыха свидетельствует о его сфабрикованном и политическом характере, как и дел против других граждан Украины – политических узников Российской Федерации.

"Требуем от российской стороны обеспечить безопасное пребывание и передвижение по территории Российской Федерации родных и свидетелей по делам против незаконно удерживаемых граждан Украины", - заявили в МИД.

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Как сообщал УНИАН, Карпюка российские спецслужбы похитили в марте 2014 года в Черниговской области. Клыха задержали в августе того же года в российском городе Орел.

Обоих украинцев обвиняют в «участии в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню, а Карпюк в конце 1994 и в начале 1995 года сам принимал в них участие.