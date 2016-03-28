Гройсман не исключает создания новой коалиции на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Гройсмана, “создание новой коалиции может быть и на этой неделе”.

Он напомнил, что четыре из пяти фракций не готовы работать с нынешним правительством, то есть все те, кто входил в коалицию, кроме фракции “Народный фронт”.

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Как подчеркнул Гройсман, переговоры продолжаются. На уточняющий вопрос, означает ли это, что на этой неделе речь не идет о создании нового правительства, Гройсман ответил: “Если будет найдено понимание сегодня, то я не исключаю, что мы завтра перейдем к рассмотрению вопроса голосования... Если найдем в среду, то в четверг можно рассматривать этот вопрос”.

По мнению председателя ВР, все лидеры фракций должны собраться, “отрезветь немножко, понять, что мы живем не в космосе, а в реальной жизни”.

Гройсман подчеркнул, что сейчас есть два варианта развития событий, и первый из них - формирование коалиции и нового правительства, а второй - досрочные парламентские выборы.

“Но я думаю, что второй вариант гораздо хуже, чем шанс через новую коалицию, новое правительство вытащить Украину из того положения, в котором она находится”, - сказал председатель парламента.