Гройсман не исключает создания новой коалиции на этой неделе
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман не исключает создания новой коалиции на этой неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
По словам Гройсмана, “создание новой коалиции может быть и на этой неделе”.
Он напомнил, что четыре из пяти фракций не готовы работать с нынешним правительством, то есть все те, кто входил в коалицию, кроме фракции “Народный фронт”.
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Как подчеркнул Гройсман, переговоры продолжаются. На уточняющий вопрос, означает ли это, что на этой неделе речь не идет о создании нового правительства, Гройсман ответил: “Если будет найдено понимание сегодня, то я не исключаю, что мы завтра перейдем к рассмотрению вопроса голосования... Если найдем в среду, то в четверг можно рассматривать этот вопрос”.
По мнению председателя ВР, все лидеры фракций должны собраться, “отрезветь немножко, понять, что мы живем не в космосе, а в реальной жизни”.
Гройсман подчеркнул, что сейчас есть два варианта развития событий, и первый из них - формирование коалиции и нового правительства, а второй - досрочные парламентские выборы.
“Но я думаю, что второй вариант гораздо хуже, чем шанс через новую коалицию, новое правительство вытащить Украину из того положения, в котором она находится”, - сказал председатель парламента.