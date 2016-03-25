Ни одна фракция не поддержала создание "правительства технократов" во главе с Яресько - нардеп

Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Самопомочи" Руслан Сидорович.

"Когда был задан вопрос, кто поддерживает технократическое правительство во главе с Яресько, ни один из представителей фракций, которые присутствовали там - ни от "Народного фронта", ни от "Батькивщины", ни от "Радикальной партии", ни от "Блока Петра Порошенко", ни от "Самопомочи" - готовности голосовать не выразил", - отметил Сидорович.

Кроме того он отметил, что на совещании не было принято никакого решения относительно того, какой будет коалиция и кто в нее войдет.

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"Сегодня на этом совещании совершенно никаким образом не было принято никакого решения относительно того, какой будет коалиция, кто в нее будет входить и какого премьер-министра будет выдвигать. Потому что абсолютно все присутствующие попросили программу, потому что фамилия на самом деле должна быть производным от того, о чем мы будем говорить", - отметил нардеп.

Сидорович также добавил, что необходимо понять, каким образом Украина будет выходить из политического кризиса, поскольку во всех ведомствах сейчас "квазичемоданное настроение".

"Сейчас нужно проработать, каким образом Украина должна выйти из этого политического кризиса, потому что совершенно недопустимо и безответственно делать вид, что ничего не делается. Реформы остановлены, никто ничего не делает, ситуация во всех ведомствах, знаете, у них такое "квазичемоданное" настроение. Даже из тех специалистов, которые способны что-то делать, они не понимают - отправят ли их в отставку завтра, послезавтра, через неделю. В таком режиме страна существовать не должна", - добавил он.