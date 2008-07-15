Ехануров обменял два гектара земли на 13 квартир: ущерб 15 миллионов

Министерство обороны Украины обменяло два гектара земли в Киеве на 13 квартир в Крыму с ущербом для себя в 15 млн. гривен.

Об этом сообщает газета «Дело» (№ 122 от 15 июля 2008 года), в распоряжении которой оказались документы, согласно которым Минобороны бесплатно передало принадлежащие ему 2 га земли в Киеве под строительство жилого дома.

Как пишет издание, новый обладатель (хозрасчетное предприятие) взамен этого участка предложил Министерству обороны всего 1 тис. квадратных метров жилой площади (13 квартир) в Симферополе и Евпатории для расселения офицерских семей.

По сведениям «Дела», земельный участок площадью 1,95 гектара расположен на территории 147-го военного городка в Дарницком районе столицы, по улице Россошанской, 3. Отчуждаемую территорию и объекты на ней в Министерстве обороны оценили в 3,5 миллиона гривен. Решение о передаче земли было принято Департаментом строительства Минобороны и согласовано заместителем министра Надеждой ДЕЕВОЙ. От ее имени министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ было отправлено письмо с просьбой дать разрешение на обмен.

В феврале этого года участок был передан так называемому государственному учреждению «28-е управление начальника работ» (28 УНР). Данная строительная организация при Министерстве обороны имеет право вести хозяйственную деятельность. Госпредприятие собирается на переданной территории построить жилой дом на 200 квартир, которые предполагается выставить на свободную продажу.

В то же время, как отмечает издание, с решением руководства оборонного ведомства не согласны в Госдепартаменте избыточного имущества и земли при Министерстве обороны. В аналитической справке департамента, которой также располагает «Дело», указано, что оценочная стоимость переданной земли и находящихся на ней объектов составляет приблизительно 20 миллионов гривен. А не 3,5 миллиона гривен, как указано в договорах. «Учитывая возможность постройки на этом участке еще нескольких домов, сумма может вырасти в несколько раз», - говорится в документе госдепартамента.

Как сообщает издание, в последние годы министерства и ведомства для обеспечения жильем своих сотрудников активно используют практику совместной застройки. По этой схеме госучреждение предоставляет свою землю, на которой компания-подрядчик строит дом. В результате госструктуре может отходить до 25-30% жилой площади в новостройках. «Если бы Министерство обороны использовало эту схему на отчужденном участке по улице Россошанской, то военные могли бы получить до 50 квартир (или 3500 квадратных метров в Киеве)», - подытоживает «Дело».