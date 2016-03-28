"Самопомич" опубликовала результаты собственного подсчета голосов в Кривом Роге

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его информации, Юрий Вилкул получили 210 тысяч голосов, а Семен Семенченко – 31 тысячу.

При этом, Соболев не уточнил, кто проводил подсчет.

Наш підрахунок дає наступний результат.Юрій Вілкул отримав 210 тисяч голосів.Семен Семенченко - 31 тисячу.В другом... Posted by Єгор Соболєв on Sunday, March 27, 2016

Читайте такжеВ Кривом Роге явка избирателей составила 55,77% - горизбирком

Как сообщал УНИАН, согласно данным exit-poll, проведенного сегодня компанией Rеsearch & Branding Group, на внеочередных выборах мэра Кривого Рога действующий городской голова Юрий Вилкул победил в первом туре с результатом 70,9%. За кандидата на должность мэра от партии «Объединение «Самопомич» Семена Семенченко проголосовали 11,3% избирателей.