Экзит-полл озвучил результаты первого тура выборов мэра в Кривом Роге

На внеочередных выборах мэра Кривого Рога действующий городской голова Юрий Вилкул победил в первом туре с результатом 70,9%.

Об этом свидетельствуют данные exit-poll, проведенного сегодня компанией Rеsearch & Branding Group и обнародованные на сайте компании.

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За кандидата на должность мэра от партии «Объединение «Самопомич» Семена Семенченко проголосовали 11,3% избирателей, за Николая Колесника (УКРОП) – 6,7%, за Светлану Сову (партия «Сила людей») – 5,8%. Другие кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.

Всего было опрошено 2 тыс. избирателей на 40 избирательных участках. Погрешность не превышает 2,5%.