Ющенко собирает губернаторов на Говерле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область 18 июля, как ожидается, примет участие в торжественном открытии на горе Говерла скульптурной композиции “Трезуб” по случаю 18-й годовщины провозглашения Акта о государственном суверенитете Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Принять участие в церемонии открытия «Трезуба» на Говерле также приглашены председатели Совета министров АР Крым, областных государственных администраций, представители власти, политических и общественных организаций Ивано-Франковской и Закарпатской областей, общественность. Делегации областей привезут в капсулах землю из своих регионов, которая будет размещена на Говерле в специальном постаменте.

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК в интервью журналистам сообщил, что это «будет знаковая акция, имеющая большое значение для объединения всей Украины».

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО сегодня отбыл в государственную резиденцию «Синегора», где проведет три дня отпуска, а 17-18 июля состоятся рабочие поездки главы государства по Закарпатской и Ивано-Франковской областям.

В частности, 17 июля на Закарпатье В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии вручения государственных наград матерям-героиням и ключей от домов, приобретенных для многодетных семей (с. Широкое Виноградовского района), а также в открытии детского дома семейного типа (г. Виноградов).