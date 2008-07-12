Единый Центр будет формировать свои списки тайным голосованием?

Председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ заявляет, что партия выступает за президентско-парламентскую форму правления и за изменение избирательной системы. Об этом он сообщил, выступая на съезде «Единого Центра», который проходит в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, такие положения заложены в проекте программных задач «Единого Центра», которые будут рассмотрены в ходе съезда.

В соответствии с проектом программных задач, президентско-парламентская модель правления в Украине упорядочит отношения во «властном треугольнике», закрепит права оппозиции, также будет способствовать внедрению общественного контроля над действиями власти.

Что касается избирательной системы, то согласно с программными задачами партии на выборах в Верховную Раду Крыма, областных, районных и городских советов должна примениться смешанная система выборов, а выборы в Верховную Раду Украины должны проходить по открытым партийным спискам.

Говоря о проекте устава партии, И.КРИЛЬ отметил, что он предлагает украинскому политикуму уникальные положения. В частности, по словам лидера партии, это кандидатский срок при вступлении в «Единый Центр», а также тайное рейтинговое голосование членов партии при формировании списка кандидатов от партии в депутаты разных уровней.