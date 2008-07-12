Тимошенко заявила, что вчера в Раде специально ломала себе пальцы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в условиях отсутствия бюджета у правительства нет права уходить в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Все-таки лето нужно использовать не так, как все, кто сегодня создает политическую нестабильность – на отдых. Сегодня я думаю над тем, что для отпусков правительству сегодня не время», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос журналистов, зачем вчера во время обсуждения в парламенте изменений в госбюджет Ю.ТИМОШЕНКО с помощью канцелярского приспособления прищемляла себе пальцы, она ответила: «Учитывая, что правительству постоянно пальцы зажимают в дверь, таким образом я тренировалась привыкать к боли».