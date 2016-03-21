Запрет Геращенко на въезд в РФ: нардеп заявила о препятствовании ее деятельности

Об этом Геращенко, которая является членом ПАСЕ, уполномоченным президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе, представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, написала на своей странице в Facebook.

"Итак, я невъездная в РФ. В списке ФСБ, вернее, Кремля. Как мне объяснили - мне запрещен въезд на территорию РФ, я представляю угрозу территориальной целостности, обороноспособности России и здоровью ее граждан. По-моему, исчерпывающе...", - отметила она.

Геращенко заявила, что расценивает "эту кремлевскую провокацию не просто как нарушение всех дипломатических правил и моих прав как члена ПАСЕ, но и как препятствование моей деятельности в рамках Минской гуманитарной подгруппы. Ведь я делегирована туда президентом, в первую очередь, чтобы решать вопросы освобождения заложников и помогать им. А как это делать, когда страна-оккупант даже не разрешает увидеть Надежду".

Вместе с тем Геращенко отметила, что "эта провокация не остановит нас в наших стремлениях и нашей работе по освобождению наших политзаключенных".

Читайте такжеВ МИД Украины отреагировали на запрет Геращенко въезжать в Россию

Как сообщал УНИАН, Геращенко, которая в составе украинской парламентской делегации направлялась в российский город Донецк на суд, на котором оглашается приговор похищенной и вывезенной в РФ украинской летчице Савченко, запретили въезд на территорию России. Также было сообщено, что Геращенко запрещен въезд в РФ до 2021 года.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с этим решением российских властей в отношении Геращенко и потребовал немедленно отменить его.

Также МИД потребовал от властей России принять все необходимые меры, чтобы избежать каких-либо дальнейших провокаций в отношении родственников, близких и адвокатов Савченко, украинских и иностранных журналистов, правозащитников, народных депутатов Украины, а также всех представителей Украины и международного сообщества, которые присутствовали во время оглашения приговора.