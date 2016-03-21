В МИД Украины отреагировали на запрет Геращенко въезжать в Россию

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины в связи с запретом народному депутату Геращенко на въезд в Россию.

Как отмечается в заявлении, "не допустив Ирину Геращенко к участию в судебном заседании в рамках сфабрикованного процесса по делу Надежды Савченко, российская власть целенаправленно создала искусственные препятствия представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы для выполнения своих непосредственных функций".

В МИД подчеркнули, что такой шаг российской власти является грубым нарушением обязательств России в рамках Минских договоренностей по освобождению заложников и незаконно удерживаемых лиц, в частности п.5 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также п.6 Комплекса мер, который был одобрен главами государств в Нормандском формате, в частности России, 12 февраля 2015 года и подтвержден резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

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МИД Украины требует от российской стороны немедленно отменить это решение, а также принять все необходимые меры с целью избежания любых дальнейших провокаций в отношении родственников, близких и адвокатов Савченко, украинских и иностранных журналистов, правозащитников, народных депутатов Украины, а также всех других представителей Украины и международного сообщества, которые присутствовали во время вынесения приговора.

Как сообщал УНИАН, Геращенко, следовавшая в составе украинской парламентской делегации в российский город Донецк на суд, который оглашает приговор похищенной и вывезенной в РФ украинской летчицы Савченко, запретили въезд на территорию России. Также было сообщено, что Геращенко запрещен въезд в РФ до 2021 года.