Севастопольский суд разрешил Затулину присутствовать

Ленинский районный суд Севастополя сегодня освободил одного из трех задержанных участников инцидента с мемориальной доской в честь 90-летия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота, который произошел на Графской пристани 5 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, освобожден Анатолий МАРЕТА, который был задержан и взят под стражу 9 июля. Он освобожден под залог свыше 16 тыс. грн.

Заседание суда было закрытым. Однако суд позволил присутствовать на заседании депутату Государственной думы России Константину ЗАТУЛИНУ, который отдыхает в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Севастополе произошло столкновение между сторонниками партии «Русский блок», Прогрессивной социалистической партии Украины и общественной организации «Российская община Севастополя» с моряками украинского флота.

Украинские военнослужащие установили на стене нижнего причала Графской пристани мемориальную доску в честь 90-летия поднятия украинских государственных флагов на кораблях российского имперского Черноморского флота в 1918 году. Однако активисты пророссийских партий после столкновений с моряками сорвали мемориальную доску.

По факту срыва памятной доски на Графской пристани 5 июля возбуждено уголовное дело.

10 июля Ленинский райсуд Севастополя продолжил до 15 июля содержание под стражей Александра КАРАВАЕВА и Дмитрия СОЛОВЙОВА, которых правоохранители задержали как активных участников событий 5 июля на Графской пристани.