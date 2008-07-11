Литвин о бюджете, штурме, крепостных и базе политической отвественности

Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН предлагает провести «серьезную дискуссию» на тему изменений к государственному бюджету-2008.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после того, как в парламенте не было принято ни одно положительное решение относительно законопроектов, касавшихся внесения изменений в госбюджет.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня ВР продемонстрировала «и совесть, и ответственность».

Обращаясь к тем, кто критиковал позицию фракций, которые не поддержали изменения к госбюджету (фракция Блока Литвина также не принимала участие в соответствующих голосованиях – УНИАН), он отметил, что спрашивает в тех, «кто беспокоится об украинском народе»: почему изменения к бюджету страны не были внесены до 1 марта, как это предусмотрено заключительными положениями закона о госбюджете.

В.ЛИТВИН отметил, что можно было бы провести дополнительное заседание парламента по вопросу изменений к бюджету. В то же время он предложил провести «серьезную дискуссию, нельзя сегодня штурмовать» (этот вопрос). «Один штурм выиграли. Нужно успокоиться и осмыслить, что происходит в стране, в коалиции», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, необходимо «расширить базу политической ответственности».

«Вы прекрасно понимаете, что нужно поступиться во имя страны своими амбициями, что вы разделили все, что делится и все, что двигается, и хотите нанять крепостных, чтобы они вас поддержали», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, сегодня Верховная Рада «приняла ответственное решение (вероятно, имеется в виду непринятие парламентом решения о выражении недоверия правительству – УНИАН) и хотели бы, чтобы не менее ответственное решение было относительно бюджета».

В.ЛИТВИН отметил, что в проекте изменений к бюджету необходимо учесть, в первую очередь, уровень инфляции, и в соответствии с этим предусмотреть компенсации в виде зарплат и пенсий для населения.

Как сообщал УНИАН, сейчас в работе парламента объявлен перерыв, проходят консультации лидеров фракций.