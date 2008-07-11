Какие нардепы из НУ-НС не голосовали за бюджет Тимошенко (фамилии)
18:36, 11 июля 2008Политика
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Не хватило и одного бютовца
По данным официального сайта Верховной Рады, за проект изменений в госбюджет, внесенный правительством, из БЮТ проголосовали 155 из 156 нардепов фракции. Не хватило голоса одного из последних беженцев из коалиции Игоря Рыбакова.
НУ-НС из 72 возможных отдала за бюджет Тимошенко 61 голос. Не голосовали: Оксана Билозир, Николай Кульчинский и Леся Оробец. Воздержались: Игорь Криль, Василий Петевка и Владислав Каськив. Отсутствовали в зале: Юрий Бут, Виктор Тополов, Николай Полянчич, Иван Плющ и Петр Ющенко.
Фракции Партии регионов, коммунистов и блока Литвина не дали ни одного голоса.
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