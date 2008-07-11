Через Грузию НАТО хочет приблизиться к среднеазиатскому газу

Пытаясь утвердиться в Грузии, НАТО тем самым старается приблизиться к среднеазиатским запасам энергетического сырья, пишет швейцарская газета Le Temps, комментируя визит в Тбилиси госсекретаря США.

"В то время как Райс пытается возложить на Кремль часть ответственности за многочисленные инциденты между Грузией и двумя непризнанными республиками - Абхазией и Южной Осетией, за этим конфликтом отчетливо просматриваются столкновение энергетических интересов Запада и России, - говорится в публикации... - Грузия находится в стратегическом месте, поблизости от таких важных стран-производителей (энергоресурсов), как Азербайджан, Туркменистан и Казахстан".

По мнению эксперта газеты, Вашингтон, поддерживая президента Грузии Михаила Саакашвили, "разыгрывает стратегическую карту: получить доступ к Каспийскому бассейну, где сосредоточены 3,3% мировых запасов газа".

Таким образом, "энергетический вопрос тесно связан со вступлением Грузии в НАТО", полагает эксперт.

Наряду с этим, пишет Le Temps, не следует забывать и о геополитической составляющей: "Обосновавшись в Грузии, НАТО окажется вблизи "подбрюшья" России, по соседству с такими кавказскими регионами, как Ингушетия, Дагестан и Чечня". Кроме того, "присутствие Североатлантического альянса в Грузии могло бы оказать воздействие и на политику Азербайджана".

Что касается России, то, как полагает газета, для нее вступление Грузии в НАТО стало бы "последним предупреждением, поскольку ввиду присутствия США в Ираке и Афганистане и военного расширения Альянса она почувствовала бы себя еще более окруженной".