Садовый отверг возможность возглавить Кабмин вместо Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам после встречи с президентом Петром Порошенко.

"Обсуждались разные варианты. И мы еще раз озвучили тот вариант, который, по нашему мнению, уменьшит уровень напряжения в парламенте. Первое - мы против досрочных выборов в парламент. Чтобы снять напряжение, необходимо, чтобы была выполнена воля Революции достоинства, Майдана, чтобы мы имели закон, который бы позволил избирать на следующие выборы людей по открытым спискам по пропорциональной системе. Однозначно - надо поменять (состав) ЦИК, которая себя дискредитировала. О генпрокуроре мы сегодня не говорим. Я так понимаю, что в ближайшее время будет проголосована отставка (Виктора) Шокина, но уже сегодня надо говорить о новом генпрокуроре. Если эти шаги будут сделаны, я убежден, что уровень напряжения в политикуме упадет. И тогда можно нормально обсуждать вопросы в правительстве. Потому что, я так понимаю, Арсений Петрович сегодня является премьером и никуда не собирается уходить, и тут очень важно, чтобы две крупнейшие фракции нашли какое-то определенное понимание и предложили вариант выхода из ситуации", - сказал Садовый.

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По его словам, на сегодняшний день не стоит преувеличивать возможности "Самопомочи", поскольку у нее недостаточно депутатов для принятия решений в парламенте.

Он подчеркнул, что в Администрации президента состоялся откровенный разговор, и сегодня вечером состоится заседание "Самопомочи".

Отвечая на вопрос, предлагал ли президент Садовому возглавить правительство, он сказал: "Я такие разговоры слышал неоднократно, но еще раз подчеркиваю - премьер должен иметь поддержку большинства в парламенте, а в "Самопомочи" - 26 депутатов".

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко информировал, что президент рассматривает три варианта выхода из кризиса: формирование технократического Кабинета министров во главе с Натальей Яресько, политического - во главе с Андреем Садовым или Верховная Рада поддержит другую кандидатуру.