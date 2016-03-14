Порошенко рассматривает возможность премьерства Яресько и Садового - пресс-секретарь
Президент Петр Порошенко рассматривает три варианта развития событий с назначением нового правительства.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
По его словам, сегодня Порошенко провел встречи с лидерами фракций, также он встретился с лидером партии "Самопомич" Андреем Садовым.
"Цель всех встреч президента с политическими лидерами – ускорение выхода из политического кризиса. Для всех понятно, что для формирования нового правительства нужна новая коалиция. Ее главными критериями должно стать сохранение проевропейского курса и ускорение реформ", - написал Цеголко.
Читайте такжеНаиболее проходным кандидатом на пост премьера назвали Гройсмана
Он отметил, что есть три варианта развития событий.
Первый - это технократическое правительство во главе с Натальей Яресько "в случае объединения всех проевропейских фракций" вокруг такого правительства.
Вторым является "политическое правительство (например, во главе с А. Садовым)".
"Цель этого правительства, как и предыдущего – ускорение темпа реформ", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Читайте такжеШансы Яресько стать премьером уменьшились - СМИ
Третьим вариантом является правительство во главе с другим человеком.
"Если парламентские силы имеют другие кандидатуры, пусть предлагают их и находят 226 голосов в Верховной Раде. Президент готов работать с любым кандидатом, которого предложит коалиция", - отметил Цеголко.