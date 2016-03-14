Порошенко рассматривает возможность премьерства Яресько и Садового - пресс-секретарь

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, сегодня Порошенко провел встречи с лидерами фракций, также он встретился с лидером партии "Самопомич" Андреем Садовым.

"Цель всех встреч президента с политическими лидерами – ускорение выхода из политического кризиса. Для всех понятно, что для формирования нового правительства нужна новая коалиция. Ее главными критериями должно стать сохранение проевропейского курса и ускорение реформ", - написал Цеголко.

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Он отметил, что есть три варианта развития событий.

Первый - это технократическое правительство во главе с Натальей Яресько "в случае объединения всех проевропейских фракций" вокруг такого правительства.

Вторым является "политическое правительство (например, во главе с А. Садовым)".

"Цель этого правительства, как и предыдущего – ускорение темпа реформ", - добавил пресс-секретарь главы государства.

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Третьим вариантом является правительство во главе с другим человеком.

"Если парламентские силы имеют другие кандидатуры, пусть предлагают их и находят 226 голосов в Верховной Раде. Президент готов работать с любым кандидатом, которого предложит коалиция", - отметил Цеголко.