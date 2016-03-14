СБУ опровергла причастность начальника Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова к сепаратизму (документ)

Документ о результатах проверки, которая не подтвердила причастность начальника ГУ Нацполиции Винницкой области к сепаратисткой деятельности, сам Шевцов опубликовал на своей странице в Facebook, передает 112 Украина.

"По результатам проверки данных, которые могли подтверждать информацию о причастности Шевцова к деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины, насильственное изменение и свержение конституционного строя или на захват государственной власти, участия в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и т.н ДНР/ЛНР и террористической деятельности, на данное время не получено", — говорится в документе.

Кроме того, во время допроса с применением полиграфа компрометирующих материалов также не получено.

Напомним, Антон Шевцов был назначен на должность руководителя полиции области 28 января 2016 года. Через три недели после назначения винницкая активистка Автомайдана Таисия Гайда и ряд других активистов обвинили нового начальника полиции в сепаратизме и пророссийских взглядах, ссылаясь на содержимое его страницы в соцсетях и аккаунтов членов его семьи. Это вызвало волну недовольства у ряда местных активистов, потребовавших увольнения нового руководителя полиции.

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Кроме этого, активистка Гайда, которая активно освещает ситуацию с недовольством новым руководством Нацполиции области, обвинила в сепаратизме и нового заместителя Шевцова, Александра Селиверстова.

Сам Шевцов расценивает это как направленную информационную кампанию с попыткой его дискредитации как руководителя полиции области после того, как он взял на контроль ход расследования нескольких резонансных уголовных производств. В частности, в одном из таких производств фигурирует муж активистки Гайды.