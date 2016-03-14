Скандального главу полиции Винницкой области отстранили от должности (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Соответствующий приказ глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подписала сегодня, 14 марта.

"Такое решение было принято главой Нацполиции в связи с необходимостью проведения проверки по выявленным обстоятельствам", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Шевцова вызвали в Киев для дачи объяснений и решения вопроса относительно его дальнейшего пребывания на посту.

Также стоит напомнить, что сейчас Шевцов еще не прошел аттестацию.

Руководителя полиции Винницкой области отстранен от посадиВідповідний приказ Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоі... Опубликовано Национальная полиция Украины14 марта 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Виннице состоялись протестные акции с требованием отставки Шевцова, обвиняя его в сепаратизме. Его участники жгли шины у здания областного главка полиции и перекрывали движение на трассе международного значения "Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский".

Этим акциям предшествовали обвинения со стороны винницких активистов, прежде всего в соцсетях, в адрес Шевцова, который является выходцем из осажденного Севастополя, в сепаратизме. Интернет-пользователи разместили скриншоты с аккаунта руководителя областной полиции, где фигурирует его совместная фотография с боксером и депутатом Госдумы России Николаем Валуевым, который посещал Крым во время так называемого «референдума», организованного Россией, и фото его детей у военного авто с российскими номерами.

На эти обвинения Шевцов также отвечал в соцсети, что фото было сделано во время военного парада в мае 2013 года. Касательно снимка с Валуевым, то он якобы был сделан задолго до оккупации Крыма.