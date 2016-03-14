Аваков требует незамедлительно уволить главу полиции Винницкой области, которому вменяют сепаратизм

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Обратился к главе Нацполиции Хатии Деканоидзе незамедлительно освободить от должности главу Винницкой областной полиции Антона Шевцова", - отметил Аваков.

Обратился к главе Нацполиции Хатии Деканоидзе незамедлительно освободить от должности главу Винницкой областной полиции Антона Шевцова. Опубликовано Arsen Avakov14 марта 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Виннице состоялись протестные акции с требованием отставки Шевцова, обвиняя его в сепаратизме. Его участники жгли шины у здания областного главка полиции и перекрывали движение на трассе международного значения "Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский".

Этим акциям предшествовали обвинения со стороны винницких активистов, прежде всего в соцсетях, в адрес Шевцова, который является выходцем из осажденного Севастополя, в сепаратизме. Интернет-пользователи разместили скриншоты с аккаунта руководителя областной полиции, где фигурирует его совместная фотография с боксером и депутатом Госдумы России Николаем Валуевым, который посещал Крым во время так называемого «референдума», организованного Россией, и фото его детей у военного авто с российскими номерами.

На эти обвинения Шевцов также отвечал в соцсети, что фото было сделано во время военного парада в мае 2013 года. Касательно снимка с Валуевым, то он якобы был сделан задолго до оккупации Крыма.

Также активисты обвиняли руководителя полиции области в том, что его жена и дети до сих пор живут в Крыму.

Шевцов назначен начальником полиции Винницкой области 28 января 2016 года, а 5 февраля он был представлен личному составу.