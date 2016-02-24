Антимайдан, Клуб друзей Путина и Валуев: главу винницкой Нацполиции и его жену уличили в прокремлевских симпатиях (фото)

Активисты обвинили его в пророссийских взглядах. В аккаунте полицейского нашли, к примеру, совместную фотографию с боксером и депутатом Госдумы Николаем Валуевым, который посещал Крым во время так называемого референдума, который организовала Россия.

Читайте такжеПолитолог предлагает устроить Интеру "жесткий бойкот" из-за скандала с шеф-редактором "Подробностей"

Кроме того, пользователи разыскали фотографии Шевцова на фоне здания с флагом РФ, а также фото его детей у военного авто с российскими номерами.

Новый начальник полиции Винницы. Россиюшку очень любит. Поздравляю винничан, ага... pic.twitter.com/0lpgXt45Hd — Неплохая_Таня (@ian_tanya) February 24, 2016

Сам Шевцов поспешил ответить на обвинения и на своей странице в Facebook написал, что фото было сделано во время военного парада в мае 2013 года. Фотографию с Валуевым он не комментировал.

Хочу ответить тем, кто поливает меня грязью, познаходивши фото моей семьи.Те, кто хотя бы раз были в Севастополе, знают... Опубликовано Антоном Шевцовым23 февраля 2016 г.

Кроме указанных фотографий, юзеры "откопали" в "Вконтакте" страницу сына Шевцова – Никиты. Уже после аннексии Крыма Россией он продолжал публиковать жизнерадостные фото из оккупированного полуострова, а в одном из альбомов разыскали его фото рядом с ветераном с георгиевской лентой. В руках Никита Шевцов держал флаг с советским символом - серпом и молотом и стоял возле военной техники с российским номером.

ТСН.uа обратился за разъяснениями к начальнику отдела коммуникации винницкой нацполиции Анне Олийнык. Она объяснила, что главный полисмен Винницкой любит Николая Валуева "как спортсмена", а фото было сделано до оккупации Крыма Россией.

"По фотографии с Валуевым. Это действительно он с Валуевым. Это не фотомонтаж. Он от этого не отказывается. Он давал комментарии как только его назначили на пост начальника на пресс-конференции, как только эти вопросы были озвучены: "Да, это действительно сделанные фотографии. Мне нравится Валуев как спортсмен". Это было до всех тех событий (аннексии Крыма - Ред.). фотография, которую потом использовали против него", - подчеркнула Олийнык.

При этом, на скриншоте, который активисты сделали якобы на странице Шевцова, стоит дата уже после аннексии полуострова – 29 апреля 2014 года. Проверить эту информацию пока не возможно, ведь на странице полицейского уже нет этой фотографии.

Активная жизнь в социальных сетях ведет и жена главного полисмена Винницкой области.

В "Одноклассниках" она подписана как Елена Рябикова (Шевцова). Женщина следит за группами вроде "Клуб друзей Путина", "Антимайдан" и "Русский мир " за Путина" и ставит лайки публикациям на поддержку агрессивной политики РФ и президента Владимира Путина.

Сотрудник Департамента коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области Ярослав Тракал в телефонном комментарии для ТСН заявил, что Шевцов мог расстаться с женой.

Олийнык, в свою очередь, заявила, что жена Шевцова живет в оккупированном Севастополе и скандальная страница принадлежит ей, однако ее аккаунт был взломан.

"Его жена занимается воспитанием детей и не пишет постов. Страница действительно ее, но она взломана. Я эти подробности не знаю. Факт в том, что страница взломана однозначно для того, чтобы очернить господина Шевцова. Только так мы можем оценивать", - пояснила она.

При этом, когда именно взломали страницу жены полицейского, в департаменте коммуникаций объяснить не смогли. Шевцова публиковала в соцсети семейные фото и фото с отдыха. Уже в июле 2014 года в аккаунте стали появляться публикации типа "Крым - наш" на фоне российского триколора. Начиная с июля 2014 года пророссийские посты из сепаратистских пабликов появлялись на странице Шевцовой регулярно.

Начальник отдела коммуникации винницкой нацполиции Анна Олийнык добавила, что Шевцов хочет перевезти свою семью в Винницу, а ситуацию со скандалом в соцсетях силовики расценивают как провокацию.

"Как начальник сообщал на пресс-конференции, он планирует перевести семью в Винницу. Он будет проживать здесь с детьми. Мы расцениваем это как провокацию с целью бросить тень на его репутацию. Он не скрывал, что он из Крыма, что он там родился. Это действительно фотографии его семьи", - добавила она.

В то же время в МВД посоветовали обращаться за комментарием непосредственно к Антону Шевцову.