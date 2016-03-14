Гройсман заявил, что не получал предложений стать премьером, но изменения проводить готов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отмечает, что он не получал предложений занять пост премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета парламента, отвечая на вопрос о возможности назначения его премьером.

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“Я председатель Верховной Рады Украины. На самом деле, я считаю, что должность - это не привилегия. А это инструмент, который может позволить что-то реализовать в своей жизни, провести какие-то изменения”, - сказал Гройсман.

Так, по его словам, “когда будет создана новая коалиция, они определят, кто может быть премьер-министром или членом правительства, который способен совершить те изменения, в которых сегодня люди нуждаются”.

“Будет время - будут разговоры. Сейчас у меня никаких предложений на эту тему не было”, - сказал Гройсман.