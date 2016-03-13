Наиболее проходным кандидатом на пост премьера назвали Гройсмана

Наиболее проходным кандидатом на должность премьер-министра Украины председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Об этом в эфире "5 канала" заявил директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

"Насколько я знаю со ссылкой даже на парламентские источники, там же оценки неофициальные проводили, кто проходной. Наиболее проходной кандидат - Владимир Гройсман. В этом его, скажем так, преимущество, его плюс", - отметил эксперт.

По словам Фесенко, к министру финансов Наталье Яресько у депутатов есть претензии.

"Относительно Наталии Яресько - здесь сложная ситуация. Она на период начала февраля не была проходной кандидатурой. К ней среди депутатов есть претензии относительно бюджетного процесса... налоговой реформы. Но если эта кандидатура будет поддержана, это ключевое, и Президентом, и ключевыми фракциями обновленной коалиции, тогда за нее проголосуют", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что действующий министр финансов Наталья Яресько предварительно согласилась возглавить правительство. Сообщалось, что оппоненты нынешнего премьера были готовы 9-10 марта инициировать внеочередное заседание парламента, во время которого по плану Яценюк согласился бы добровольно уйти в отставку.