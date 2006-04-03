4 апреля в 15-00 в УНИАН, в конференц-зале на первом этаже состоится пресс-конференция на тему: «Покушение на Геннадия Корбана. Причины промедления с раскрытием преступления». В работе примут участие - адвокат Г.Корбана экс-прокурор Октябрьского района г.Днепропетровска Юрий Курилов, адвокат Алексей Нижник (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).