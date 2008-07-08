Дело Жвании перенесли на 14 июля

Сегодня Подольский районный суд г. Киева перенес рассмотрение жалобы адвокатов народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ относительно возбуждения в отношении него уголовного дела в связи с получением украинского гражданства из-за непредоставления Генеральной прокуратурой материалов уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, следующее заседание суда по этому поводу в случае предоставления Генпрокуратурой суду материалов дела должно состояться 14 июля, в 10.00.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречии данных относительно часовых периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

11 июня Святошинский райсуд удовлетворил просьбу А.МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года Д.ЖВАНИИ.

18 июня в пресс-службе Апелляционного суда столицы сообщили, что суд своим постановлением возобновил Генеральной прокуратуре Украины сроки на апелляционное обжалование решения Радянского районного суда города Киева от 30 сентября 1999 года, на основании которого народный депутат Д.ЖВАНИЯ получил гражданство Украины.

2 июля с.г. Апелляционный суд города Киева постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу заместителя генерального прокурора Украины по делу о гражданстве народного депутата Украины Д.ЖВАНИИ. Согласно постановлению, решение Радянского районного суда г. Киева от 1999 года отменено и дело направлено в Святошинский районный суда г. Киева на новое рассмотрение.

3 июля народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ, который представлял интересы Давида ЖВАНИИ в Апелляционном суде Киева, подал в Верховный Суд Украины кассационную жалобу.